Procon-SP abre posto de atendimento em delegacia no centro de São Paulo

O Procon-SP (órgão paulista de defesa ao consumidor) inaugurou nesta terça-feira (25) seu primeiro posto de atendimento e orientação em uma delegacia. O convênio entre a fundação gestora do órgão e a SSP (Secretaria da Segurança Pública) quer abrir 1.056 unidades para reclamações e audiências de conciliação nos próximos três meses.

O primeiro espaço foi disponibilizado no 8º DP do DECAP (Departamento de Polícia Judiciária da Capital), no bairro do Brás, centro de São Paulo – rua Sapucaia, 206. Para comparecer ao local, será necessário marcar um horário no portal AgendaSP. Serão mil atendimentos a cada três meses.

A parceria com a SSP visa a criação de um sistema de compartilhamento de dados para facilitar a abordagem dada a cada denúncia, assim como facilitar parte do público que prefere o atendimento presencial – segundo o Procon-SP, duas a cada cinco solicitações são abertas dessa forma.