Previsão do Tempo: sol, ar seco e frio nesta quarta em São Paulo

Nos próximos dias, o ar seco ganha cada vez mais força, enquanto o frio diminui aos poucos na capital paulista. Embora haja previsão de final de semana ensolarado e quente, a quarta-feira (26) continua com máximas pouco acima dos 20ºC.

Confira a previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Nesta quarta, São Paulo registra céu claro da madrugada até a noite, com poucos momentos mais nublados principalmente durante a manhã e ao fim do dia.

Nas primeiras horas do dia, teremos as temperaturas mais frias, com média de 8ºC. A presença do sol logo no amanhecer diminui a sensação de frio no decorrer do dia, e a temperatura máxima chega durante a tarde, em torno dos 21ºC.

As taxas de umidade do ar variam entre 38%, nas horas mais quentes, até 90%. O tempo seco e a falta de chuva aumentam as condições para a ocorrência de queimadas e incêndios florestais, além de dificultar a dispersão dos poluentes.