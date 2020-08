Número de casos de coronavírus salta 47.134 em 24 horas; veja balanço desta terça

O número de novos casos da covid-19 aproximou-se dos 50 mil nas últimas 24 horas, num grande salto em relação à atualização de segunda-feira (24), na qual foram registradas menos de 20 mil novas infecções.

Nesta terça-feira (25), foram registrados mais 47.134 contaminações pelo novo coronavírus, além de 1.271 novas mortes; mais que o dobro do dia anterior.

Os dados foram computados no Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), atualizado diariamente às 18h a partir dos registros de cada secretaria estadual.

No total, o Brasil já acumula 3.669.995 casos da covid-19, com 116.580 pacientes que vieram a óbito. Estes números configuram uma taxa de mortalidade pela doença de 55,5 mortos a cada 100 mil habitantes, bem como uma taxa de incidência de 1.746,4 infectados a cada 100 mil habitantes.

Ainda, a taxa de letalidade nacional (que representa o número de mortos pela covid-19 entre todos os pacientes infectados) é de 3,2%, número estável. Os Estados com maior número de mortos são São Paulo (com 28.912 óbitos e 765.670 infecções pelo novo coronavírus) e Rio de Janeiro (com 214.003 infecções e 15.560 mortes).