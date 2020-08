Antonio Banderas se recupera da covid-19: 'Ânimo a quem está na metade da luta'

Antonio Banderas se recuperou da covid-19. O ator espanhol, 60 anos, anunciou nesta terça-feira (25) que está curado da doença causada pelo novo coronavírus.

"Após 21 dias de confinamento disciplinado, posso dizer que superei a infecção por covid-19", escreveu o ator em mensagem nas redes sociais.

"Estou curado. Meus pensamentos vão para aqueles que não conseguiram e para os que ficaram pior do que eu. Ânimo para todos os que estão na metade da luta", também afirmou.

Banderas anunciou sua quarentena estrita em 10 de agosto, também data de seu aniversário. Ele não desenvolveu complicações.