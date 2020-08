São Paulo isenta taxas para abertura de empresas por 60 dias

O governo de São Paulo anunciou a isenção de tarifas para a abertura de empresas no estado pelos próximos 60 dias. A medida terá início nesta terça-feira (25), com a publicação da medida no Diário Oficial, e vai até dia 23 de outubro.

O objetivo, segundo o governador João Doria (PSDB), é estimular o empreendedorismo e a economia paulista, afetada pela pandemia de covid-19. “São Paulo representa 36% da economia brasileira. Se recuperarmos a economia de São Paulo, estaremos ajudando a recuperar a economia do Brasil”, afirmou.

A suspensão da cobrança de taxas é válida para abertura de empresas LTDA (Limitada), Eireli (Empresário Individual por Responsabilidade Limitada), S/A (Sociedade Anônima), EI (Empresário Individual) e Sociedade Cooperativa.

De acordo com a Jucesp (Junta Comercial do estado), em julho houve recorde no número de novas empresas abertas em São Paulo – 21.788 novos negócios. As solicitações e consultas de processos podem ser feitas pelo site institucional.jucesp.sp.gov.br.