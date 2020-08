Previsão do Tempo: frio e céu claro nesta terça-feira em São Paulo

Mais um dia frio aguarda o paulistano nesta terça-feira (25). Com máxima prevista para apenas 20ºC, as horas mais geladas estarão entre manhã e madrugada, aliviadas pelas saídas de sol ao longo do dia.

Confira a previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

A semana será de tempo seco, sem previsão de chuvas, porém as noites e principalmente as madrugadas permanecem frias. A massa de ar polar, fria e seca, mantém as tardes ensolaradas e com temperaturas um pouco mais agradáveis, diminuindo a sensação de frio.

A terça-feira (25) será mais um dia frio, com termômetros em média na casa dos 8,0°C. O tempo aberto associado ao resfriamento noturno causar névoa e, eventualmente, nevoeiro entre o final da madrugada e as primeiras horas da manhã.

No decorrer do dia, céu com poucas nuvens e predomínio de sol, com os termômetros chegando aos 20°C no período da tarde.

Os índices de umidade do ar indicam queda gradativa com valores mínimos acima dos 42%.