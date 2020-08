Poupatempo faz novo mutirão do RG para atender 4,4 mil pessoas

O Poupatempo no Estado de São Paulo fará, nesta segunda e terça-feira (24 e 25), um novo mutirão para solicitações envolvendo o RG, carteira de identidade. De acordo com o órgão, são esperados 4,4 mil cidadãos, que agendaram horário em uma das 10 unidades participantes.

Todas as vagas disponíveis foram preenchidas no sábado (22), quando o agendamento foi disponibilizado ao público. O atendimento será realizado nas unidades de Santo Amaro, Lapa e Cidade Ademar, na capital paulista, Guarulhos e Suzano, na Grande São Paulo, Caraguatatuba, Campinas, Sorocaba, Araraquara e São Carlos, no interior do estado.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Polícia Civil aponta deputada Flordelis como mandante na morte do marido

Usuários do Twitter repetem pergunta que levou Bolsonaro a ameaçar jornalista

Demais serviços nestas unidades serão retomados apenas na quarta-feira (26), quando todas reabrirão junto com São Vicente e Praia Grande, no litoral paulista. Até o momento, já estão disponíveis oito postos – Sé e Itaquera, na capital, Mogi das Cruzes, Mauá e São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, Santos e Guarujá, na Baixada Santista, e Bauru, no interior.

Todas as unidades operam com apenas 30% da capacidade de atendimento, além de agendamento obrigatório, uso de máscara durante toda a permanência no local, medição de temperatura na entrada, uso de álcool em gel e distanciamento entre as pessoas. Informações de serviços e postos estão disponíveis no site do Poupatempo.