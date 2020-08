PSD estuda expulsar deputada Flordelis, diz Kassab

A deputada Flordelis dos Santos Souza, denunciada nesta segunda-feira (24) como mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, pode encarar expulsão de seu atual partido, o Social-Democrático (PSD).

O presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, informou que a parlamentar será imediatamente suspensa do partido. Sua expulsão dependerá dos desdobramentos de seu caso perante a Justiça.

O presidente do diretório estadual do partido, o senador Arolde de Oliveira (RJ), afirmou que acompanhará as ações da sigla nacional.

Confira a nota divulgada nesta segunda-feira (24) por Gilberto Kassab: