Briga entre torcedores de Palmeiras e Santos termina com duas mortes

Duas pessoas morreram na noite de domingo (23) em Mauá, Grande São Paulo, após uma briga entre torcedores de Santos e Palmeiras. O caso ocorreu por volta das 22h em um posto de combustível na avenida Portugal.

Um grupo de palmeirenses comemorava a vitória no clássico por 2 a 0 quando um carro com torcedores santistas chega ao local com pedaços de pau. Houve correria e tiros; dois santistas foram atingidos, chegaram a ser socorridos mas morreram a caminho do hospital.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), os torcedores do Palmeiras fugiram em um carro preto, que foi localizado. Três pessoas foram presas. Em depoimento, o grupo afirmou que foi atacado, estava em menor número e, por isso, a arma foi sacada. Eles foram conduzidos ao 1º DP do município.

