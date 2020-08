Brasil atinge 115 mil mortes pelo novo coronavírus; veja balanço desta segunda

O país registrou números reduzidos de casos e mortes pelo novo coronavírus nesta segunda-feira (24). Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 17.078 novas infecções, além de 565 novas mortes de pacientes da covid-19.

Os dados foram computados no Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), atualizado diariamente às 18h a partir dos registros de cada secretaria estadual.

LEIA MAIS:

Laboratório italiano estuda testar vacina contra covid-19 no Brasil

São Paulo passa de 28,5 mil óbitos por covid-19; veja balanço de segunda

Com estes números, o país atinge um total superior a 115 mil mortes pela doença, poucas semanas após a chegada da marca dos 100 mil óbitos. Na última semana, entre 16 e 22 de agosto, foram confirmados 7.018 mortes no total; número superior às duas semanas anteriores.

Em contrapartida, o número de novos casos no mesmo período foi bastante inferior às semanas antecedentes, com 265.266 infecções contabilizadas pelas secretarias de saúde. Isto coloca a taxa de incidência da covid-19 em 1.724 infectados a cada 100 mil habitantes do país.

O Estado de São Paulo continua sendo o mais afetado, superando 28,5 mil mortes nesta segunda-feira, além de 756.480 casos totais. O Rio de Janeiro também acumula 15.392, mas perde em número de casos para o Estado da Bahia (211.360 infecções versus 237.208 no território baiano).