Desempregados em São Paulo podem receber qualificação e auxílio de R$ 330; inscreva-se

O Governo do Estado de São Paulo abriu dez mil vagas no programa de auxílio-desemprego Emprego e Renda. Poderão se candidatar todos que estejam morando no Estado há no mínimo dois anos, e estejam desempregados há pelo menos um.

Também é necessário ter mais de 17 anos, e estar disponível para participar de atividades de seis horas diárias, durante quadro dias da semana, ao longo de nove meses.

O objetivo do programa, segundo o governo paulista, é reduzir os impactos da pandemia do novo coronavírus entre a população carente de todo o estado.

A iniciativa oferece qualificação profissional e alfabetização, com oportunidades nas áreas de zeladoria, limpeza, conservação e manutenção de órgãos públicos municipais. Os participantes receberão auxílio mensal de R$ 330, além de seguro contra acidentes pessoais.

As inscrições são abertas e gratuitas, e devem ser feitas em endereços definidos pelas prefeituras. A relação completa dos locais pode ser consultada neste link.