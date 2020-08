Serasa lança curso digital gratuito de educação financeira

A Serasa disponibilizou, nesta semana, um curso digital e gratuito de educação financeira com a participação de criadores de conteúdo do YouTube. Entre os nomes estão Nathália Rodrigues (Nath Finanças), Patrícia Lages, Mirna Borges e Nathaly Dias (Blogueira de Baixa Renda), e Vitor Coff Del Rey (Ponte para Pretos).

“Trilha Financeira” conta com sete módulos de cerca de 1h30 cada e busca levar informações para ajudar consumidores a fazer melhor uso de seu dinheiro. Entre os assuntos abordados estão orçamento, serviços bancários, dívidas, renda, diferentes tipos de crédito, cuidados para evitar fraudes e realização de sonhos.

Os matriculados também terão acesso à textos de apoio com mais informações sobre o assunto escolhido. “Nós queremos suprir a falta de educação financeira no Brasil, que é uma das causas que levam as pessoas a contrair dívidas e pensar em formas de recuperar suas finanças”, afirma a coordenadora da Serasa, Joyce Carla.

A inscrição pode ser feita no site do programa – o curso também está disponível em Libras (Língua Brasileira de Sinais). Ao fim de cada módulo, é expedido um certificado.