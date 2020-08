Termômetros já estão abaixo de zero na serra da região Sul

A onda de frio que está sendo provocada pela maior e mais intensa massa de ar polar que podemos esperar no ano já mostrou sua força. Cambará do Sul, na serra gaúcha, marcou na quinta-feira (20) temperatura de -1ºC.

Em outras cidades houve formação de geada. A expectativa dos meteorologistas é de que até sábado pode nevar em partes do Sul do país. As temperaturas irão cair em até 10ºC em estados do Sudeste, Centro-Oeste e Norte.