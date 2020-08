Com pandemia, aumentam as tentativas de golpes virtuais

A maior procura por meios digitais para compras, devido à pandemia de covid-19, fez com que mais grupos criminosos armassem golpes virtuais para pegar consumidores desprevenidos.

Um levantamento da ClearSale, especializada em soluções antifraudes, aponta um aumento de 63,5% nas tentativas de golpes pela internet durante o primeiro semestre, comparado com o mesmo período do ano passado.

“Os cybercriminosos sabem que mais pessoas estão em casa, utilizando a internet a maior parte do dia para trabalhar, estudar ou mesmo para lazer. Por isso, utilizam suas diversas táticas para parecerem cada vez mais convincentes e atrair as vítimas”, afirma Dane Avanzi, especialista em telecomunicações.

Com a alta do e-commerce, Avanzi levanta a urgência de lojistas de diferentes tamanhos implementarem ferramentas de segurança para passar maior confiança aos possíveis clientes. O protocolo HTTPS, por exemplo, permite estabelecer uma conexão criptografada que identifica a autenticidade do servidor e do cliente.

Esse protocolo pode ser identificado pelo usuário no navegador, podendo ser verificada por um ícone de cadeado ao lado da barra de endereços. “Esse símbolo demonstra a certificação de página segura, ou seja, que a comunicação entre o browser e o servidor se dará de forma segura.”

Quem busca fazer compras online deve estar atento a uma série de fatores para evitar cair em golpes virtuais, segundo o especialista:

• Não abra links desconhecidos;

• Nunca forneça suas informações pessoais em sites e aplicativos pouco familiares;

• Desconfie de e-mails de desconhecidos e com assuntos apelativos

• Cuide muito bem das suas senhas;

• Mantenha atualizados seu sistema, antivírus e firewall;

• Procure sempre os canais oficiais das instituições para tratar de qualquer assunto ligado a questões financeiras;

• Quando for fazer compras online, inicie sempre a operação na página inicial da instituição;

• Dê preferência às lojas virtuais mais consagradas e tradicionais. Essas, geralmente, dispõem de bons preços, boa logística e estrutura de segurança sólida.