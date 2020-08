Rio Grande do Sul registra temperaturas abaixo de 0ºC e neve

As temperaturas do Rio Grande do Sul continuam congelantes na manhã desta sexta-feira (21). O estado registrou a primeira neve em dois anos.

A mínima, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foi justamente em uma das cidades que registrou neve: São José dos Ausentes, com 4,2 graus abaixo de zero.

No entanto, a menor temperatura do Brasil foi registrada na serra catarinense: em Bom Jardim da Serra fez 8 graus e 4 décimos negativos. Pelo menos oito cidades gaúchas tiveram registro de neve.

Na região metropolitana de Porto Alegre, onde os termômetros não costumam baixar tanto, a temperatura mais baixa foi em Campo Bom, com 1 grau e 9 décimos. Veja vídeos:

