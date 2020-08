Setenta parques retomam horário integral a partir de segunda em São Paulo

A partir desta segunda-feira (24), setenta parques municipais de São Paulo poderão reabrir em horário integral. Medidas de restrição e higienes estabelecidas anteriormente seguem em vigor, e atividades como esportes coletivos, eventos e fotos comerciais continuarão suspensas.

Nos portões de acesso a cada unidade, haverá restrição de visitantes. Por todo o parque, deve ser possível encontrar álcool em gel em concentração 70% para higienizar as mãos e, no caso de parques com sanitários abertos (como o Ibirapuera e Carmo), estará disponível sabão líquido.

O uso dos parques para caminhada, corrida, trilha e ciclismo, além de outras atividades físicas individuais, está liberado, contanto que sejam respeitados o uso de máscara e o distanciamento social.

Os parquinhos infantis e equipamentos de ginástica continuam restritos. Haverá sinalizações nos pisos para marcar distanciamento social, e áreas de consumo de alimentos, como lanchonetes, serão reorganizadas de acordo com protocolos setoriais.

Neste link, é possível consultar os horários de funcionamento de cada unidade. Confira, a seguir, a lista de parques abertos a partir de segunda:

Parques urbanos e lineares:

Jardim da Luz, Aclimação, Independência, Buenos Aires, Ibirapuera, Cemucam, Alfredo Volpi, Carmo, Piqueri, Vila dos Remédios, Anhanguera, São Domingos, Raposo Tavares, Lions Clube Tucuruvi, Raul Seixas, Santa Amélia, Burle Marx, Eucaliptos, Chácara das Flores, Tiquatira – Eng. Werner Zulauf, Ipiranguinha, Trote, Parelheiros, Povo – Mario Pimenta Camargo, Vila Prudente – Ecológico Prof. Lydia Natalízio Diogo, Rapadura, Itaim, Fogo, São José, Sapé, Água Vermelha, Aricanduva, Vila do Rodeio, Consciência Negra, Jardim Sapopemba, Sena, Ten. Brig. Faria Lima, Juliana de Carvalho Torres – Cohab Raposo Tavares, Zilda Arns, Lajeado – Izaura Pereira Franzolin, Canivete, M’Boi Mirim, Barragem de Guarapiranga, Ciência, Mongaguá, Rio Verde, Ribeirão Caulim, Ribeirão Cocaia, Cantinho do céu, Sete Campos, Jardim Prainha, Guabirobeira – Mombaça, Jardim da Conquista, Ribeirão Oratório, Sapopemba (Aterro), Feitiço da Vila, Chácara do Jockey, Jardim das Perdizes e Parque Nair Bello, em Itaquera.

Parques naturais:

Jaceguava (segunda-feira); Itaim (terça-feira), Fazenda do Carmo (terça-feira), Varginha (quarta-feira) e Bororé (quinta-feira).

Áreas de preservação:

PNM Cratera de Colônia: Reserva do Morumbi, Quississana, Ecológico de Campo Cerrado Alfred Ústeri, Savoy City e Altos da Baronesa.