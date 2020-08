São Paulo tem 250 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas; veja balanço desta sexta

O governo estadual divulgou, na tarde desta sexta-feira (21), um novo balanço com o número de casos e mortes por covid-19 em São Paulo. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 250 óbitos e 5.132 novos pacientes com diagnóstico confirmado – altas de 1,1% e 1,3%, respectivamente, comparado aos números de quarta (19).

No total, são 28.155 mortos pela doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Já os casos confirmados chegaram a 735.960.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 54,8% na Grande São Paulo e 56,8% no Estado. O número de pacientes internados é de 11.989, sendo 6.823 em enfermaria e 5.166 em unidades de terapia intensiva, conforme dados coletados até as 10h desta quinta.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.