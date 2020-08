Russomano e Covas lideram intenções de voto em São Paulo, diz pesquisa

Um levantamento divulgado nesta sexta-feira (21) pela empresa Paraná Pesquisas mostra, entre pré-candidatos para as eleições municipais de São Paulo, liderança do atual prefeito Bruno Covas (PSDB) e Celso Russomano (Republicanos). Ambos conseguiram, da amostra de 1100 eleitores paulistanos, pouco mais de 20% das intenções de voto.

Na sequência, aparecem Marta Suplicy (9,8%), Paulo Skaf (8%), Márcio França (7,6%), Guilherme Boulos (6,2%), Jilmar Tatto (2,3%), Andrea Matarazzo (2,1%), Arthur Mamãe Falei (1,9%), Levy Fidelix (1,1%), Joice Hasselmann (1%), Vera Lúcia (0,9%), Orlando Silva (0,8%), Filipe Sabará (0,5%) e Marcos da Costa (0,3%).

Divulgação/Paraná Pesquisas

Tais resultados foram extraídos em entrevistas nas quais foram listados os nomes de todos os pré-candidatos. Em conversas nas quais não foram citados nomes de possíveis candidatos, e o entrevistado poderia dizer qualquer nome, Bruno Covas aparece na liderança (5,3%). Ele é seguido por Celso Russomanno (1,8%), Guilherme Boulos (1,6%), Marta (1,4%), Márcio França (1,3%), Arthur Mamãe Falei (0,5%) e Paulo Skaf (0,3%).

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Ainda neste cenário, Fernando Haddad, que não pretende se lançar à Prefeitura de São Paulo, conseguiu 1,9% das intenções de voto. O Partido dos Trabalhadores, ao qual é filiado, anunciou a pré-candidatura de Jilmar Tatto, que angariou 0,5% das menções. O número de entrevistados que não citaram nenhum nome foi de 14,6% enquanto 68,7% afirmaram não saber em quem votar.

Metodologia

A pesquisa falou com 1100 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 15 e 19 de agosto. A amostra tem grau de confiança de 95%, com margem de erro estimada em 3%.