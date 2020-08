Programa de ajuda a micro e pequenas empresas é prorrogado

O prazo para formalização de operações de crédito no Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) foi prorrogado por três meses.

O governo reconheceu que “ainda há demanda de crédito por parte das microempresas e empresas de pequeno porte para manutenção de suas atividades econômicas”.

A portaria publicada ontem considera ainda a autorização concedida pelo Congresso Nacional, em fase de sanção, para que a União efetive aporte adicional de R$ 12 bilhões no Fundo de Garantia de Operações destinados à concessão de garantias ao Pronampe.

Micro e pequenos empresários poderão pedir empréstimos de valor correspondente a até 30% de sua receita bruta obtida em 2019.

Caso a empresa tenha menos de um ano, o limite do empréstimo será de até 50% do seu capital social ou até 30% da média de faturamento mensal apurado desde o início das atividades, o que for mais vantajoso.