Previsão do tempo: frio continua e chuva perde força neste fim de semana

O tempo que esfriou nas últimas horas deve continuar gelado durante o fim de semana, com as temperaturas subindo apenas no domingo e, ainda assim, não superando os 20ºC. A frente fria se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos que sopram do oceano ainda causam nebulosidade, frio intenso e chuviscos nos próximos dias.

Confira a previsão do tempo para este sábado (22) e domingo (23), baseado em informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Nas próximas horas o tempo segue instável com muita nebulosidade e chuvas variando de intensidade entre fraca e moderada. Não há previsão de temporais, porém o solo encharcado e a continuidade das condições de chuva elevam o potencial para formação de alagamentos transitáveis e deslizamentos de terra.

Sábado (22)

O dia segue com muita nebulosidade, chuvas fracas e chuviscos, que tendem a diminuir no decorrer do dia. A sensação ainda deve ser de muito frio, com temperaturas variando entre mínimas de 8°C e máximas de 14°C.

Domingo (23)

As condições de chuva diminuem e o sol retorna entre nuvens no decorrer do dia. Mesmo assim a sensação de frio segue intensa com temperaturas variando entre 9ºC e máximas que não devem superar os 16ºC.