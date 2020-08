Plano SP: todas as regiões do estado saem da fase vermelha; capital se mantém na fase amarela

O governo de São Paulo anunciou, nesta sexta-feira (21), que as últimas duas regiões que estavam na fase vermelha do Plano SP progrediram para a fase laranja. Sendo assim, o estado não tem mais nenhuma região sem flexibilização da quarentena.

Com a atualização do Plano SP, 88,3% da população do estado vive em regiões que estão na fase amarela, a terceira da flexibilização. A capital paulista também se mantém na terceira fase e estabelecimentos comerciais podem funcionar por oito horas, seguidas ou fracionadas.

As cidades de Franca e Registro passaram da fase vermelha para laranja e poderão reabrir o comércio com horário e capacidade reduzidos. Nenhuma região do estado regrediu e cinco avançaram, Barretos e o norte e oeste da região metropolitana de São Paulo.

Com a mudança, seis regiões do estado ficam na fase laranja: Franca, São José do Rio Preto, Marília, Presidente Prudente, São João da Boa Vista e Registro.

Para o governo de São Paulo, a atualização trouxe bons sinais, que apontam que a pandemia está em declínio no estado.