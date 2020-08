Eleições 2020: Russomanno e Covas lideram pesquisa para Prefeitura de São Paulo

O Band Eleições divulgou uma pesquisa eleitoral para as próximas eleições municipais. Em São Paulo, de acordo com o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, Celso Russomanno (Republicanos) e Bruno Covas (PSDB) estão tecnicamente empatados na liderança, com 24,8% e 23,8% das intenções de voto, respectivamente.

Em seguida aparecem Marcio França (PSB), com 9,5%; Guilherme Boulos (Psol), com 6,7%; Andrea Matarazzo (PSD), com 3%; Jilmar Tatto (PT), com 2,9%; Arthur do Val (Patriotas), com 2,4%; Levi Fydelix (PRTB), com 2,1%; Joice Hasselman (PSL), e Vera Lucia (PSTU), ambas com 1,5%; seguidas de Orlando Silva (PCdoB), com 1,1%. Os candidatos Filipe Sabará (Novo) e Marcos da Costa (PTB) não pontuaram.

As pesquisa (registro TSE-SP: 01020/2020) foi feita entre 15 a 19 de agosto, com 1,1 mil entrevistas com eleitores paulistanos. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos. O diretor-presidente do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, avalia que os levantamentos deste período costumam resultar em destaque aos nomes mais conhecidos dos eleitores.

“Ao mesmo tempo, esses nomes são os que apresentam o maior índice de rejeição, o que abre uma chance para novas candidaturas. A pandemia vai nos mostrar uma eleição que ainda ninguém sabe como será. Provavelmente não teremos corpo a corpo. A força das mídias sociais, da TV e do rádio terá mais importância do que em outras campanhas”, avalia.

Band Eleições

O Band Eleições será exibido semanalmente às quintas-feiras, à meia-noite, na TV Band, com transmissão simultânea na BandNews FM, na cobertura até o fim da corrida eleitoral. O primeiro debate do primeiro turno das eleições municipais será realizado na Band no dia 17 de setembro. Se houver segundo turno, os candidatos voltarão a se encontrar no dia 19 de novembro.