Eduardo Paes lidera intenções de voto para Prefeitura do Rio de Janeiro

Levantamento do Paraná Pesquisas para as eleições municipais de 2020 mostra o ex-prefeito Eduardo Paes (Democratas) com 28,6% das intenções de voto para a prefeitura do Rio de Janeiro.

Na sequência aparecem o atual prefeito Marcelo Crivella (15,4%), Delegada Martha Rocha (9,3%), Benedita da Silva (7%), Cabo Daciolo (5,1%), Clarissa Garotinho (3,1%), Paulo Marinho (1,5%), Cristiane Brasil (1,1%), Hugo Leal (1,1%), Rodrigo Amorim (1%), Marcelo Calero (1%), Fred Luz (0,9%), Glória Heloíza Lima (0,9%), Renata Souza (0,9%), Paulo Messina (0,4%).

Os entrevistados também foram sondados se o apoio de um político influenciaria sua decisão em frente a urna. Sobre o apoio do atual presidente Jair Bolsonaro, 24,9% disseram que aumentaria a vontade de votar em um candidato, 42,7% afirmaram que isso não se alteraria e 29% disseram que diminuiria a vontade.

Sobre o apoio do atual governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, 5,1% disseram que aumentaria a vontade de votar em um candidato, 37,9% afirmaram que isso não se alteraria e 54,4% disseram que diminuiria a vontade.

Em um cenário em que os pré-candidatos não são citados e o entrevistado poderia dizer qualquer nome, Eduardo Paes também aparece na liderança com 7,6%, seguido pelo atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella (5,7%), Delegada Martha Rocha (1,2%), Marcelo Freixo (0,8%), Benedita da Silva (0,5%), Cabo Daciolo (0,4%) e Clarissa Garotinho (0,3%).

O número de entrevistados que não citaram nenhum nome foi de 13,7% enquanto 68,8% afirmaram não saber em quem votar.

O trabalho de levantamento de dados foi feito através de entrevistas pessoais com eleitores com 16 anos ou mais durante os dias 15 a 19 de agosto de 2020. O grau de confiança na amostra é de 95%, e a margem de erro, 3%.