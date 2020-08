Cidade de São Paulo só vai esfriar nesta sexta; veja previsão do dia

A cidade de São Paulo amanheceu fria e chuvosa nesta sexta-feira (21). As primeiras horas da manhã apresentam céu encoberto e baixas temperaturas, de cerca de 11ºC.

O frio deve ser grande até domingo (23), quando as temperaturas voltam a aumentar aos poucos. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), não há presença de chuva significativa na capital nesta sexta, apenas chuviscos leves.

Segundo a MetSul, a chance de nevar se limita ao Sul do Brasil e não alcançará São Paulo. A capital paulista, no entanto, deve ter recorde de temperaturas baixas.

As próximas horas seguem com tempo instável e baixas temperaturas, com termômetros variando entre mínima de 10ºC e máxima de 14ºC.