São Paulo terá dia D de vacinação contra sarampo e gripe no sábado

A cidade de São Paulo terá uma nova ação de vacinação neste sábado (22) contra sarampo e gripe. Doses serão aplicadas em mais de 300 postos volantes disponíveis na capital paulista.

Entre os endereços estão supermercados, praças, shoppings, drogarias, associações de bairro, igrejas e estações de trem ou metrô – lista será divulgada no site da Secretaria da Saúde. Unidades de saúde também farão a vacinação – por lei estadual, o uso de máscara é obrigatório em todos os espaços.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Desemprego em julho atinge 13,1% da população, aponta PNAD Covid19

Doria espera repasse federal de ao menos R$ 1 bilhão para produção da vacina Coronavac

A iniciativa, parte do Dia Nacional de Moilização e Campanha de Sarampo, incluiu a imunização contra o vírus influenza, que previne a gripe, por causa da pandemia de covid-19. Por terem sintomas parecidos, a vacina contra gripe pode auxiliar no diagnóstico em caso de contaminação pelo coronavírus Sars-CoV-2.

A vacina disponível para sarampo é a tríplice viral, que também previne contra caxumba e rubéola. A ação tem como público alvo bebês entre 1 e 2 anos, além de jovens a adultos de 15 a 49 anos. Nas demais idades, a dose e seletiva, a depender da situação vacinal do indivíduo.

No caso da vacina contra a infecção viral Influenza, não há restrição para atendimento. As duas campanhas de vacinação para as doenças tiveram cobertura próximas dos 90% do público alvo.