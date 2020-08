São Paulo tem 314 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas; veja balanço desta quinta

O governo estadual divulgou, na tarde desta quinta-feira (20), um novo balanço com o número de casos e mortes por covid-19 em São Paulo. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 314 óbitos e 9.451 novos pacientes com diagnóstico confirmado – altas de 1,1% e 1,3%, respectivamente, comparado aos números de quarta (19).

No total, são 27.905 mortos pela doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Já os casos confirmados chegaram a 730.828.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 55% na Grande São Paulo e 57,1% no Estado. O número de pacientes internados é de 12.277, sendo 7.044 em enfermaria e 5.233 em unidades de terapia intensiva, conforme dados coletados até as 10h desta quinta.

Hoje, dos 645 municípios paulistas, apenas um não apresentou casos. Desses, 511 tiveram ao menos um óbito.

