Debates da Semana do Orgulho e Visibilidade Lésbica começam hoje; veja programação

Uma série de debates vai marcar o Orgulho e a Visibilidade Lésbica, comemorado no dia 29 de agosto. A programação, construída por várias pesquisadoras, será transmitida pelo Cine Sapatão, com apoio do Clube Lesbos, da Revista Alternativa L e da Editora Palavra Expressões e Letras.

O encontro começa hoje (20) à noite, com uma conversa sobre publicações lésbicas e segue nos dias 22, 24 e o dia 28 . Serão abordados temas como visibilidade no cinema, ditadura e as possibilidades de pesquisa.

Os debates do (A)gosto das Lésbicas são abertos ao público que pode interagir através de comentários na página do Facebook do Cine Sapatão.

Histórico

O Dia da Visibilidade Lésbica faz referência ao 1º Seminário Nacional de Lésbicas (Senale) ocorrido em 29 de agosto de 1996, no Rio de Janeiro. O dia 19 de agosto – Dia do Orgulho Lésbico, também tem grande importância pelo protesto ocorrido em 1983, quando militantes lésbicas e feministas se manifestaram contra a proibição da venda de publicações feitas pelas mulheres no Ferro's Bar, no centro de São Paulo.