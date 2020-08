Onda de frio vai trincar o Brasil de Norte a Sul

Prepare o seu cobertor pras coisas que eu vou contar: a maior e mais forte massa de ar frio do ano chegou ao país e vai derrubar as temperaturas e provocar frio intenso de Sul a Norte, com geadas e até formação de neve.

A massa de origem polar se aproximou na terça-feira, mas terá sua fase mais ampla e congelante entre hoje e sábado, com quedas de até 10ºC na temperatura e marcas abaixo de zero na região Sul.

Segundo a Climatempo, “a onda de frio muito forte” será sentida nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste e chegará ao Norte, em Rondônia, Acre e Amazonas. O vento gelado também vai soprar no sul do Pará e do Tocantins e em parte da Bahia.

“Existe não só possibilidade de nevar no alto da serra no Rio Grande do Sul e Santa Catarina como também em cidades mais baixas e no sul do Paraná, mas não há condições para neve em Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e muito menos em São Paulo”, disse a meteorologista da Climatempo Josélia Pegorim.

Mesmo sem neve, o frio poderá provocar geadas no Mato Grosso do Sul e no oeste de São Paulo, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Amanhã e no sábado, a temperatura na capital paulista será de 13ºC – de máxima, não de mínima.

“Todos os anos ocorre pelos menos uma onda de frio muito forte na América do Sul, mas esta massa polar será especialmente forte e abrangente”, disse a Climatempo. A onda gelada só vai embora na segunda-feira.