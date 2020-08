Família descobre morte de parente com covid-19 após 50 dias e diz que hospital não avisou

Um paciente que estava internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Rio de Janeiro, morreu no dia 1º de julho, mas a família afirma que só ficou sabendo nesta quarta-feira (19), 50 dias depois do óbito.

Paulo César dos Santos estava internado com covid-19 desde o dia 25 de junho e não tinha visitas por conta do isolamento. Em entrevista à TV Globo, a filha do paciente, Tainara Oliveira, disse que a família esteve em contato com o hospital durante todo esse tempo e que os funcionários afirmavam que ele passava bem.

Os familiares iam até o hospital, levavam roupa de cama limpa e pegavam lençóis sujos para lavar. Nesta quarta (19), Tainara tentou visitar o pai e descobriu que ele havia morrido há mais de um mês. A família não sabe por quem ele foi enterrado, já que os documentos estavam todos com a filha.

O hospital afirmou que não conseguiu contato com os parentes de Paulo César e enviou um telegrama no dia da morte. A unidade disse ainda que o caso será investigado, "inclusive se houve algum reconhecimento do corpo".