Estiagem castigou sete estados brasileiros entre junho e julho

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) identificou aumento da estiagem em sete Estados do Brasil entre junho e julho. São estes Bahia Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.

A maior mancha de seca grave identificada neste período está no Mato Grosso do Sul, que luta contra intensos focos de queimadas há meses.

Em 25 de julho, as Forças Armadas, órgãos ambientais, Corpo de Bombeiros e brigadistas iniciaram a Operação Pantanal para combater o incêndio na região norte de MS.

A ferramenta também identifica que entre junho e julho a estiagem diminuiu em Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, e se manteve estável no Distrito Federal, Ceará, Goiás e Sergipe.

Mapa de secas entre junho e julho de 2020 / Divulgação/ANA

Informativo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) descreve que até 2 de setembro, “as chuvas deverão diminuir na Região Nordeste e, não há previsão de chuva na região central do Brasil, que inclui a área do [chamado] Matopiba”, diz o boletim em referência ao acrônimo formado com as iniciais dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que formam região produtora de soja, algodão milho, arroz, carne bovina e leite de vaca.