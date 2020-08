Linha Amarela do metrô terá vacinação contra sarampo; veja datas e estações

Nesta semana, ações na Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo oferecerão gratuitamente vacinas contra sarampo. A iniciativa é promovida pela concessionária ViaQuatro e a Unidade de Vigilância em Saúde do Butantã.

A campanha objetiva vacinar crianças entre 1 e 3 anos e também entre 15 e 49 anos, independentemente de já terem sido tomadas outras doses anteriormente. No caso de crianças entre 3 e 14 anos e bebês de 6 a 11 meses, a vacina será aplicada caso não tenham sido recebidas outras doses.

Para receber as doses, é recomendado apresentar a carteirinha de vacinação para que o profissional de saúde avalie se há possibilidade de aplicar a imunização. Para receber as vacinas é necessário que o passageiro tenha em mãos um documento de identificação.

Ainda, para organizar a campanha, profissionais de saúde serão equipados com máscaras de proteção e álcool em gel; o uso das máscaras é obrigatório no transporte público da Grande São Paulo. Confira a seguir as datas de cada ação:

Estação Pinheiros

Data: 20 de agosto

Horário: 10h às 16

Endereço: Rua Capri, n°145

Estação Butantã

Data: 22 de agosto

Horário: 10h às 16

Endereço: Avenida Vital Brasil, n°427

Estação São Paulo-Morumbi

Data: 22 de agosto

Horário: 10h às 16

Endereço: Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil, 50