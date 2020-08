Previsão do tempo: temperatura cai dez graus de quarta para quinta em SP

De acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, o cenário atmosférico continua indicando uma frente fria para os próximos dias.

Um sistema frontal que causou frio na semana passada avança e causa chuvas mais generalizadas e volumosas em São Paulo, principalmente na sexta-feira (21). Em sua retaguarda, uma forte massa de ar polar derruba, literalmente, as temperaturas.

Confira a previsão do tempo do CGE para esta quinta-feira a seguir:

A quinta-feira (20) deve começar com céu encoberto e garoa intermitente em São Paulo.

No decorrer do dia, o tempo continua instável e chuvoso, com pancadas de chuva de intensidade leve a moderada entre os períodos da tarde e noite. No fim do dia, há potencial para a formação de alagamentos.

A temperatura mínima do dia deve ocorrer no período da noite, com previsão de 13°C e sensação de frio abaixo desse valor. A máxima fica muito pouco acima, em apenas 16ºC – dez graus abaixo da máxima desta quarta, em 26ºC.

Percentuais de unidade do ar ficarão elevados durante toda a quinta, acima dos 60%.