Com grandes filas, Poupatempo reabre oito unidades nesta quarta

Oito unidades do Poupatempo no estado de São Paulo voltaram a prestar atendimento nesta quarta-feira (19), com formação de grandes filas desde a madrugada. Na capital paulista, as unidades reabertas foram as da Sé, no centro, e de Itaquera, zona leste.

Também retomaram os centros localizados em São Bernardo do Campo e Mauá, no ABC Paulista, Mogi das Cruzes, região leste da Grande São Paulo, Santos e Guarujá, na Baixada Santista, e Bauru, no interior do estado.

Os agendamentos foram liberados um dia antes, na terça-feira (18), via site ou aplicativo do Poupatempo (Android ou iOS). Entre os serviços mais procurados estão a renovação do RG, emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), serviços de biometria e negociação de dívidas.

Nas próximas semanas, mais unidades do programa serão reabertas em municípios que se encontram pelo menos na fase laranja do Plano São Paulo, de flexibilização da quarentena. Elas deverão funcionar com até 30% da capacidade, uso obrigatório de máscara e distanciamento social.

Veja calendário de reabertura das unidades do Poupatempo:

26 de agosto:

Lapa, Santo Amaro, Cidade Ademar, Guarulhos, Suzano, Caraguatatuba, Campinas Shopping, Sorocaba, Araraquara, São Carlos, São Vicente e Praia Grande;

2 de setembro:

Santo André, Osasco, Taboão da Serra, Diadema, Carapicuíba, São José do Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis, Barretos, Caieiras, Cotia, Indaiatuba;

10 de setembro:

Itaquaquecetuba, Piracicaba, Franca, Americana, Rio Claro, Marília, Presidente Prudente, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, São João da Boa Vista, Araras, Sertãozinho;

16 de setembro:

Guaratinguetá, Ourinhos, Tatuí, Jahu, Itu, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Taubaté, Limeira, Araçatuba e Jundiaí;

23 de setembro:

Lençóis Paulista, Jales, Aguaí, Salto, Pindamonhangaba, Votuporanga, Jacareí, Bebedouro, Botucatu e Birigui;

30 de setembro:

Penápolis, Andradina, Avaré, Assis, Itapetininga, Itapeva, Registro, Dracena, Tupã e Lins;

14 de outubro (a confirmar):

Hortolândia, Santa Barbara D’oeste, São Caetano do Sul, Sumaré, Franco da Rocha;

28 de outubro (a confirmar):

Barueri, Itapevi, Atibaia, Valinhos, Embú das Artes, Itatinga, Porto Ferreira e São Sebastião.