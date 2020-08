Nintendo anuncia chegada oficial do Switch ao Brasil neste ano

A Nintendo confirmou a vinda oficial do Switch para o Brasil em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (19). Até então, o console estava disponível no país apenas por importações do próprio varejo, com preços entre R$ 3,5 mil e R$ 4 mil.

Ainda não há informações sobre o preço que o videogame, capaz de ser jogado tanto na televisão quanto em sua tela portátil, será vendido, nem se a chegada do Switch oficialmente no Brasil significa uma produção em território nacional ou uma importação e distribuição centralizada dos jogos físicos e dos consoles.

Em nota oficial, a Nintendo of America afirmou: “Nós podemos confirmar que o sistema do Nintendo Switch estará no Brasil e disponível para compra em 2020. Não temos mais detalhes para compartilhar no momento.”

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Também segue um mistério se os títulos serão traduzidos para português, grande demanda dos fãs da plataforma. O Switch está disponível em duas versões: a regular, que nos Estados Unidos custa 300 dólares (cerca de R$ 1.645) e a “Lite”, com uso apenas portátil, por 200 dólares (cerca de R$ 1,1 mil). Desde seu lançamento, em 2017, o console já vendeu 61.44 milhões de unidades por todo o mundo.

Entre os jogos mais vendidos e exclusivos da plataforma estão “Mario Kart 8 Deluxe” (26,74 milhões de cópias movidas), “Animal Crossing: New Horizons” (22,4 milhões) e “Super Smash Bros. Ultimate” (19.99 milhões). A Nintendo também é dona de franquias como Pokémon, The Legend of Zelda e Super Mario, todas com títulos que venderam mais de 18 milhões de cópias no Switch.

O retorno da Nintendo ao Brasil tem sido feito aos poucos, com a abertura de loja para compra de títulos do Switch em versão digital e uma participação mais expressiva da empresa na edição da BGS (Brasil Game Show) do ano passado.