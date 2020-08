Menina estuprada por tio tem alta médica após processo de aborto

A menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio, no Espírito Santo, tem alta do hospital onde interrompeu a gestação, no Recife (PE). O dia e horário da saída do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros e o destino da vítima não foram divulgados como medida de proteção.

O processo de aborto foi realizado no domingo (16) e, na terça-feira (18), a direção do hospital havia declarado que ela estava bem e com condições de deixar o hospital. No mesmo dia, o tio da vítima foi preso em Betim (MG) e encaminhado à Penitenciária Estadual de Vila Velha (ES).

O MP-ES já apresentou denúncia à Justiça contra o suspeito, porém não deu detalhes da ação, que corre em sigilo. Paralelo a denúncia, o delegado Ícaro Ruginski, superintendente da Polícia Civil no Norte do Espírito Santo, afirmou que novas diligências poderão ser cumpridas conforme informações que a polícia tem recebido.