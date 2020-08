Frio polar ameaça população em situação de rua em São Paulo

A queda da temperatura prevista para os próximos dias na capital paulista aumenta os riscos aos quais a população em situação de rua está exposta.

Para o final desta semana, o Estado de São Paulo vai viver temperaturas abaixo dos 10ºC, atingindo a mínima de 3ºC em algumas regiões. Isto se deve à chegada de uma massa de ar polar vinda pelo sudeste do Brasil.

A sexta-feira (21) deve ser o dia mais gelado na capital. O padre Julio Lancellotti, que há anos trabalha com a população de rua em São Paulo, foi ao Instagram para pedir doações para proteger os mais expostos ao frio.

Na postagem, o membro da paróquia de São Miguel Arcanjo orienta doadores a entregarem cobertores, meias, gorros e agasalhos no endereço Rua Taquari 1100, no bairro da Mooca.

“Nós já estamos vivendo madrugadas muito frias”, enfatizou em entrevista à Agência Brasil. Ele disse que cresceu o número de pessoas que buscam um lugar mais protegido entre os que são atendidos no centro de acolhimento mantido na Paróquia São Miguel Arcanjo, na Mooca, zona leste paulistana.

Mortes

Em julho de 2019, pelo menos quatro pessoas em situação de rua morreram devido ao frio na capital paulista. Neste ano, a situação pode se agravar com a pandemia do novo coronavírus (covid-19). As últimas informações da Prefeitura de São Paulo indicam que 22 pessoas em situação de rua morreram devido a doença. Existe, segundo o censo divulgado pela prefeitura em janeiro, mais de 24 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo.

Outros problemas antigos também permanecem, segundo o padre, como as ações da Guarda Civil Metropolitana, que leva cobertores e pertences das pessoas que dormem nas calçadas. “Eles continuam relatando ação do 'rapa', que é essa operação da chamada limpeza urbana."