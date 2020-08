Criança morre ao cair de quarto andar de prédio em Belo Horizonte

Uma criança morreu após cair de um prédio em Belo Horizonte (MG), na manhã desta quarta-feira (19). O menino de 9 anos passou pela tela de proteção da varanda do apartamento, localizado no quarto andar do edifício.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 10h30 na avenida Arthur Bernardes, próximo da Barragem Santa Lúcia, na região centro-sul da cidade. Antes da chegada do resgate, o garoto foi socorrido por um médico que passava no local, mas já estava sem vida.

A Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia no local. Mais detalhes serão atualizados em breve.

