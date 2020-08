Convenção Democrata faz história em 1ª sessão virtual a partir de quarta

A Convenção Nacional Democrata nos Estados Unidos, evento que oficializa a candidatura de Joe Biden e Kamala Harris como representantes do Partido Democrata na corrida eleitoral deste ano, é realizada pela primeira vez de maneira virtual. Desde segunda-feira, o evento, que terminará amanhã, reúne governadores, senadores, políticos e apoiadores em geral da chapa democrata.

O primeiro dia do evento, que contou com uma fala online da ex-primeira dama, Michelle Obama, apostou no discurso de que basta ser anti-Trump para votar em Biden. Michelle, conhecida pela postura moderada, explorou o tom emocional enquanto usava um colar que dizia: “Votem”, incentivando o voto que não é obrigatório nos EUA.

“Deixe-me ser o mais honesta e clara que eu puder: Donald Trump é o presidente errado para nosso país. Ele teve tempo mais do que suficiente para provar que pode fazer o trabalho, mas ele está claramente perdido. Ele não está à altura do momento, simplesmente não pode ser quem ele precisa ser para nós. É o que é”, disse Michelle em momento considerado clímax da noite de abertura.

O senador Bernie Sanders também esteve presente na primeira noite e foi considerado um “símbolo da união democrata.”

Na noite de ontem, o ex-presidente Bill Clinton aproveitou para demonstrar apoio à atual chapa mas, apesar de ser considerado uma das figuras cativas do evento, teve seu tempo de discurso reduzido desta vez. De acordo com o The New York Times, é uma maneira do Partido Democrata demonstrar uma mudança ideológica e reavaliar as acusações de abuso sexual que envolvem Clinton.

Para hoje, no painel “Como unir o país” estão confirmados: Barack Obama, Kamala Harris, Hillary Clinton e Elizabeth Warren, ex-senadora que chegou a disputar as primárias. A convenção pode ser conferida no link demconvention.com.

QUARTA-FEIRA (19)

Às 22h

Painel. Como unir o país.

Barack Obama

Kamala Harris

Hillary Clinton

Elizabeth Warren

QUINTA-FEIRA (20)

Às 22h

Painel. As propostas de Biden.

Joe Biden

Bete Buttigieg

Cory Booker

Gavin Newsom