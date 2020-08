Celso de Mello tira licença médica do STF por tempo indeterminado

O decano do Supremo Tribunal Federal se afastará por tempo indeterminado da corte. O ministro Celso de Mello, de 74 anos, pediu licença médica nesta quarta-feira (19), segundo a colunista da BandNews FM, Mônica Bergamo.

O jurista terá de se afastar por definitivo do tribunal em novembro, quando completa 75 anos – idade de aposentadoria compulsória do STF.

Seu substituto ainda não foi escolhido, e a nomeação cabe ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

O gabinete de Celso de Mello afirma que sua licença para tratamento de saúde não tem relação com o novo coronavírus, nem com a cirurgia no fêmur à qual o ministro se submeteu no início do ano.

O natural de Tatuí, no interior de São Paulo, é o decano do STF desde 2007, e presidiu a corte entre 1997 e 1999. Sua nomeação à mais alta instância jurídica do país foi feita em 1989 pelo então presidente José Sarney.