São Paulo terá frio de até 3ºC nos próximos dias, mas sem neve

Uma massa de ar frio de origem polar está se aproximando da região Sudeste do Brasil, e deve se somar nos próximos dias à frente fria que já atinge o Estado de São Paulo. No entanto, ao contrário do que andam dizendo as redes sociais, as chances de nevar por aqui são quase nulas.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o fenômeno não seria inédito no Estado. Em Campos do Jordão, caiu neve nos anos de 1892, 1897, 1938 e 1947. Porém, "desta vez não vai nevar".

A MetSul afirmou que "a chance de nevar se limita ao Sul do Brasil" e não alcançará São Paulo, que deverá, no entanto, ter recorde de temperaturas baixas, com o dia mais frio na sexta-feira, 21, na capital paulista e em parte do interior do Estado de São Paulo.

Em algumas cidades do sul paulista próximas do Paraná, o termômetro deverá ficar abaixo de 10°, enquanto que o norte do Estado paulista deverá ter temperatura mais alta. "O que o sul paulista poderia ter, considerando chuva com 7°C a 8°C, poderia ser chuva congelada e mesmo assim a probabilidade não é alta", disse a MetSul.

Em relação às temperaturas no estado, "durante a passagem da onda de frio poderemos ter de 3°C a 5°C no oeste e sul do estado A geada não está descartada no sul e no oeste do estado paulista. É possível que haja correções no decorrer da semana, conforme o ar frio intenso vai entrando no estado. Maiores temperatura no estado essa semana ficam no norte e noroeste do estado ainda podendo chegar aos 36°C na quarta-feira, 19, à tarde", completou a Climatempo. No litoral paulista, as temperaturas devem oscilar entre 7°C e 10°C.