São Paulo oferece 10 mil vagas para auxílio-desemprego de R$ 330

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou na segunda (17) a criação de 10 mil bolsas de auxílio-desemprego no programa Emprego e Renda. Os participantes receberão o benefício mensal de R$ 330 e terão de realizar cursos de qualificação.

As vagas serão distribuídas em 365 municípios do estado de São Paulo. As inscrições estão abertas e são gratuitas.

Para participar, é preciso estar desempregado há pelo menos um ano, ser maior de 17 anos e residir em São Paulo por no mínimo dois anos.

As inscrições já estão disponíveis e serão feitas em locais definidos pelas prefeituras. A relação completa dos endereços pode ser consultada pelo site www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br.

O bolsista permanece no programa por até nove meses, com jornada de atividades de seis horas diárias, quatro dias por semana, prestando serviços de interesse local. No quinto dia, o inscrito deverá frequentar o curso de qualificação profissional ou alfabetização.

Os participantes receberão mensalmente uma bolsa-auxílio de R$ 330 e seguro contra acidentes pessoais.