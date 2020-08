Previsão do tempo: chuva continua, mas temperaturas sobem nesta quarta em SP

Uma frente fria continua atuando sobre o país, oscilando entre o Paraná e o litoral paulista nos próximos dias. Isso significa que as temperaturas continuam reduzidas, com tempo bastante fechado e chuvas intermitentes nesta quarta-feira (19).

Confira a previsão do tempo completa, baseada em informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Nesta quarta-feira, a chuva cessa entre a madrugada e a manhã, com o sol aparecendo entre nuvens até a tarde. Isto permite o aumento das temperaturas, que devem chegar até a máxima de 25ºC.

As mínimas oscilam em torno dos 16ºC. Há condições para ocorrência de chuvas entre o fim da tarde e a noite em alguns locais da capital paulista.

No final da semana, a frente fria é reforçada pela chegada de uma massa de ar polar em deslocamento para a região Sudeste do país. Isto deve causar chuvas mais generalizadas, com maior declínio das temperaturas na região.