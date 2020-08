Poupatempo libera agendamento para serviços presenciais; unidades reabrem na quarta

Quem precisa de atendimento do Poupatempo já pode agendar os serviços em oito unidades do estado de São Paulo, que voltam a funcionar a partir de quarta-feira (19).

Os postos da Sé e de Itaquera serão os primeiros a reabrir na capital paulista. Em outras regiões do estado serão as unidades de São Bernardo do Campo, Mauá, Mogi das Cruzes, Santos, Guarujá e de Bauru.

Os agendamentos podem ser feitos pelo portal poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupatempo Digital (Android ou iOS). A prioridade é para os serviços que exigem atendimento presencial, como a expedição de RG e a primeira emissão de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), por exemplo.

