Família de cantor sertanejo Cauan desmente campanha para arrecadar dinheiro

Internado na UTI depois de ser diagnosticado com covid-19, o cantor sertanejo Cauan Máximo, da dupla com Cleber, teve o nome usado em golpes. Nesta terça-feira (18), sua família usou o perfil da dupla para divulgar comunicado negando estar fazendo uma campanha para solicitar dinheiro para ajudar no tratamento de saúde dele.

O "pedido de auxílio não partiu da família nem do escritório que administra a carreira artística do cantor", diz o comunicado. "Dessa forma, alertamos ser inverídica a notícia de que há necessidade de colaboração financeira no momento".

Cauan está em estado grave, mas estável, segundo atualizações feitas por sua família na conta da dupla. "A tomografia mostrou piora do comprometimento pulmonar, que agora é de 70-75%. Cauan continua internado na UTI, estável, fazendo uso de vários medicamentos (antibióticos, anticoagulante, plasma do convalescente, dentre outros) e em oxigenioterapia contínua", diz o último boletim.