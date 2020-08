Dicas e exercícios para prevenir a dor nas costas e manter uma boa postura

O confinamento pelo coronavírus levou muitas pessoas a trabalharem em casa, e estar na mesma posição o tempo todo traz consequências negativas para o organismo. A área mais afetada é a que vai do pescoço e passa pela nossa coluna.

Segundo o portal Nueva Mujer, especialistas afirmam que a postura do nosso corpo está relacionada com a saúde de nossas costas e coluna em geral. Tome nota, porque ensinamos alguns exercícios para combater a dor nas costas e manter uma boa postura.

Dicas para evitar a dor nas costas

Costas e pescoço

Tanto o pescoço quanto as costas devem ser mantidos eretos. A tela do computador deve estar bem na frente para que você não tenha que fazer curvas. O fisioterapeuta Pablo Olabe diz que é importante manter a linha de visão paralela ao plano horizontal para não abaixar o queixo.

Braços

Braços também são importantes ao evitar dor nas costas. De acordo com os especialistas, eles devem ser colocados horizontalmente sobre a mesa, de modo que um ângulo reto seja formado no cotovelo. Quanto aos antebraços e pulso, sugerimos que eles estejam na mesma direção. É aconselhável não forçar qualquer postura.

Altura da cadeira e da mesa

As recomendações de Caretas são para que os antebraços formem um ângulo de 90 graus no assento. E a altura da cadeira deve permitir que os pés descansem no chão.

Pernas

A fonte explicou que as coxas devem passar por cima do assento da cadeira, enquanto as pernas devem manter uma posição vertical ou ligeiramente estendida no assento. Enquanto isso, os pés devem estar descansando no chão. Devemos evitar cruzar as pernas porque vascularizações podem ocorrer.

Exercícios para combater a dor nas costas

Levante-se de vez em quando

Ao trabalhar sentado o dia todo, uma das maneiras mais eficazes de evitar dor nas costas é levantar a cada meia hora e esticar as pernas, bem como mover seu corpo por pelo menos cinco minutos.

Exercícios de mobilidade

Exercícios de mobilidade antes e durante o final do dia são outras recomendações dadas por especialistas para combater a dor nas costas. O objetivo é exercitar as áreas da coluna vertebral que são as cervicais, dorsais e lombar. Da mesma forma que devemos trabalhar os membros, os exercícios de mobilidade devem focar em relaxar o pescoço, bem como o ombro, braços, pulsos, mãos, quadril, nádegas e pernas.