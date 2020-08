Óbitos por covid-19 superaram 1.350 nas últimas 24 horas; veja balanço desta terça

O Brasil está a pouco mais de 100 óbitos para chegar à marca das 110 mil vítimas fatais da covid-19. Na atualização desta terça-feira (18), foram registradas mais 1.352 vidas perdidas para a pandemia, colocando a taxa de mortalidade da doença em 52,3 mortes a cada 100 mil habitantes.

Os dados são compilados pelas secretarias estaduais de saúde, e atualizados diariamente no Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

No mesmo período de 24 horas, mais 47.784 pessoas receberam diagnóstico positivo para a covid-19. O total já supera 3,4 milhões; destes, mais de 711 mil foram infectados no Estado de São Paulo.

A Bahia é o segundo Estado com maior número de casos (221 mil), com o Rio de Janeiro e o Ceará quase empatados no terceiro lugar, com mais de 199 mil cada. No entanto, os fluminenses acumulam a segunda maior parcela das mortes no país, com 14.728 – atrás apenas de São Paulo, com 27.315.