Anvisa libera mais uma possível vacina contra covid-19 para testes no Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou, nesta terça-feira (18), a realização do quarto estudo clínico no Brasil para uma vacina contra a covid-19 – doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2.

O trabalho é desenvolvido pela empresa Janssen Pharmaceuticals, do grupo Johnson & Johnson. Cerca de 7 mil voluntários com 18 anos ou mais vão participar dos testes, previstos para começar em setembro, na terceira fase dos estudos para a comprovar a eficácia da fórmula.

Eles serão escolhidos em sete estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. Os estudos já passaram pela primeira fase e estão na segunda nos Estados Unidos e na Bélgica.

No total, 60 mil voluntários em todo o mundo devem receber a dose da Ad26.COV2.S – nome da vacina em desenvolvimento. O teste será feito no modelo "duplo-cego", em que parte dos participantes receberá a dose e, outra parte, uma substância inativa, chamada placebo. Nem voluntários nem pesquisadores sabem qual substância é aplicada em cada pessoa.

A Anvisa já tinha autorizado outros 3 estudos de potenciais vacinas contra o coronavírus no Brasil: o da universidade britânica de Oxford em parceria com a Fiocruz; o da chinesa Sinovac Biotech com o Instituto Butantan; e o da americana Pfizer com a alemã BioNTech.