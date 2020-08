Leonardo da Vinci: Exposição imersiva volta em cartaz em ambiente digital

Quando Leonardo da Vinci embarcou na missão de colocar em prática o fervilhão de ideias que passava pela sua cabeça, mal podia imaginar que sua vida se tornaria tema de exposições badaladas mais de 500 anos depois. E muito menos que ela iria parar num “futuro” ambiente virtual, como em “Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio”, do MIS Experience, em São Paulo, que abre nesta terça-feira (18) em sua versão digital imersiva.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Da mesma maneira que outras mostras suspensas por conta da pandemia, a premissa é que os visitantes andem pelos espaços de exibição real por meio de imagens em 360 graus. Há ainda uma série de objetos em realidade aumentada expostos, assim como vídeos com conteúdos que revelam curiosidades sobre o gênio italiano e lives diárias com acesso exclusivo para os visitantes virtuais.

Mudança de ambiente

Mais de 480 mil pessoas foram conferir a mostra desde novembro, quando foi inaugurada, até março, interrompida pela quarentena. Criada pelo MIS (Museu da Imagem e do Som) em parceria com o Museo Leonardo da Vinci, em Roma, ela mostra as diversas facetas deste polímata, pessoa que detém grandes conhecimentos em diversas áreas do conhecimento: ele foi inventor, artista, cientista, engenheiro, arquiteto, músico e muito mais.

Passeando pelas 18 áreas temáticas, é possível entender um pouco a mente complexa e criativa de da Vinci, que viveu entre 1452 e 1519. Você consegue interagir com cerca 100 obras, incluindo máquinas, códices e reproduções em tamanho real, além de saber informações dos trabalhos.

É claro que não falta “Segredos de Mona Lisa”, parte específica com uma análise, divulgada em 2015, sobre sua pintura mais famosa, realizada pelo cientista Pascal Cotte, no Museu do Louvre. A pesquisa polêmica, feita em dez anos, defende que embaixo da Mona Lisa está esboçado um outro rosto, diferente do tão conhecido.

SERVIÇO

Ingressos em www.exposicaodavinci500anos.com.br. R$ 20. Estudantes de escola pública do estado de SP têm acesso gratuito.