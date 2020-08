São Paulo faz processo seletivo com 470 vagas para pessoas transgênero

A Prefeitura de São Paulo promove um processo seletivo com 470 vagas de emprego para pessoas transgênero. São oportunidades nas áreas do comércio e do serviço, com salários que variam entre R$ 1.045 (salário mínimo) e R$ 1,6 mil.

As inscrições estão disponíveis em formulário online do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), até as 20h de quarta-feira (19). Convocados para pré-seleção deverão comparecer na unidade Central (avenida Rio Branco, 252) do órgão com currículo atualizado.

Confira abaixo a lista de vagas e seus pré-requisitos:

– Operador de telemarketing (280 vagas): salário de até R$ 1.065; ensino fundamental ou médio completo e noções de informática;

– Serviço doméstico (50 vagas): salários entre R$ 1,2 mil e R$ 1,6 mil; atuação na zona oeste e em Osasco, na Grande São Paulo; necessário conhecimento da atividade (passar roupa, limpeza e cozinhar); carta de recomendação é recomendado;

– Vendas (140 vagas): salário de R$ 1.045 com comissões; cursando ou com ensino médio completo; não requer experiência.

O processo seletivo foi organizado por colaboração das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e de Direitos Humanos e Cidadania.