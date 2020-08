Previsão do tempo: São Paulo terá frio e chuva o dia todo nesta terça

Uma frente fria continua atuando sob o oceano, causando áreas de instabilidade no Estado de São Paulo. O deslocamento deste sistema mantém o tempo chuvoso e frio, porém permite alguns momentos de melhoria, inclusive com o sol aparecendo entre as nuvens em alguns pontos do dia.

Confira a previsão do tempo para esta terça-feira (18), baseada em estimativas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo:

Nesta terça, o cenário atmosférico muda pouco. O dia continua frio, com pouca variação de temperaturas e chuvas intermitentes estendendo-se da madrugada até a noite.

O dia começa com tempo fechado, chuvoso, e com temperaturas médias em 16ºC. Ao amanhecer, o tempo nublado inibe a elevação da temperatura, que não deve passar dos 21ºC.

A taxa de umidade do ar começa a descer ligeiramente, se mantendo acima dos 55% durante toda a terça. A chuva, que se estende ao longo do dia, varia de intensidade leve a moderada.

A sequência de dias chuvosos eleva o potencial para a formação de alagamentos e possíveis deslizamentos de terra.